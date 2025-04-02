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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في ثالث أيام العيد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 إبريل 2025 ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية طالت الدواجن الأيام الماضية  مع توقعات من خبراء صناعة الدواجن بانخفاض تدريجى حتى تعود لأسعارها الطبيعية .

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 93 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها ، وتصل  للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 

كذلك  انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيهًا.
 

كما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  220 لـ 210 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

 

ومن جانبه ، وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكتكوت خلال هذه الفترة غير عادل.

وأكد "السيد"، في تصريحات له، أن هناك تحركات من قبل الدولة والشعبة لخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود خطة لتحقيق ذلك. وقال: "لو كانت هناك بورصة للدواجن، فستتيح معرفة تكلفة الإنتاج، وسعر الكتكوت، وسعر الأعلاف، والكهرباء، وهامش الربح".

ومن جانبه ، أوضح عبدالعزيز السيد  رئيس شعبة الثروة الداجنة أن قطاع الدواجن في مصر يواجه حاليًا العديد من التحديات، بما في ذلك التقلبات في أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل، مما يتطلب تدخلات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لدعم المربين وتحقيق استقرار في الأسعار.

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، في تصريحات تلفزيونية أهمية تعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمربين والتجار، لضمان استقرار أسعار الدواجن وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب .

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