سلوى عثمان تكشف سر حماسها لـ نجوم الساحل.. خاص

عبرت الفنانة القديرة سلوي عثمان، عن سعادتها بردود الأفعال حول فيلمها الجديد نجوم الساحل.

وتابعت سلوى عثمان، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: سعيدة إن الجمهور تفاعل مع دوري في فيلم نجوم الساحل والذي يعرض حاليا في السينمات، وما حمسني للمشاركة هو أن الدور كوميدي وبعيد عن الأعمال التراجيدية التي أشارك فيها كما أن وجودي وسط الجيل الجديد من الشباب كان من أهم عوامل موافقتي علي المشاركة.

أبطال مسلسل سيد الناس:

وخاضت سلوي عثمان الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد الالكترونية .