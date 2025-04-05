خبير تشريعات اقتصادية يكشف عن سر رغبة أمريكا في ااستيلاء على قطاع غزة

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في حاجة إلى قطاع غزة لإعداد مستوطنة للفلسطينيين أو الإسرائيليين، ولكنها تنظر إلى غزة على أنها ميناء على نهاية خط التجارة القادم من الهند ويمر بالإمارات والسعودية.

وأضاف "سعيد" خلال حواره عبر تطبيق "زووم"، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطة أمريكا لإعداد طريق تجاري من الهند إلى أوروبا مهمة جدًا للدول السابقة، لأن هذا الخط سيُساهم في إعمار الصحراء في هذه الدول.

وأوضح أن مصر خلال آخر 3 سنوات قامت ببناء 3 موانيء في العريش، وتعمل الآن على إعداد ميناء جديد في طابا، وتعرض على الهند أن تمر البضائع إلى أوروبا عبر سيناء بدلاً من دولة الاحتلال.

خبير تشريعات اقتصادية: أمريكا تطبع 3.6 تريليون دولار سنويًا لتمويل عجز الموازنة

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن السياسة الأمريكية تُعرض المنطقة لحروب إقليمية، فقطع طريق الحزام والطريق الذي استثمرت فيه الصين مليارات الدولارات قد يؤدي إلى قيام الصين بالعمل على تأمين الملاحة من خلال قطع بحرية صينية، وهذا قد يجر المنطقة إلى صراع جديد.

وأضاف "سعيد" خلال حواره عبر تطبيق "زووم"، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُريد أن تحل بريكس، لأن مكسب الولايات المتحدة الأمريكية الأكبر يتمثل في طباعة الدولار، فالولايات المتحدة تطبع سنويًا 3600 مليار دولار لتمويل العجز في الموازنة.

ولفت إلى أن أمريكا مديونة بـ36 تريليون دولار، وعند إعداد البريكس، والحديث عن إعداد عملة بديلة للدولار عرضت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات سلام على موسكو تسمح بإعادة تصدير البترول والغاز مرة أخرى إلى أوروبا، وبالتالي لن تحتاج إلى بريكس، وفي نفس الوقت تعرض على الهند مسارًا جديدًا للتجارة يُساهم في وصول المنتج الهندي بصورة أسرع من المنتج الصيني.