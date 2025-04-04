رونالدو يقود النصر للفوز على الهلال 3-1 في الدوري السعودي

اكتسح فريق النصر نظيره الهلال، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة 26 ببطولة دوري روشن السعودي.

جاءت ثلاثية النصر عن طريق علي الحسن وكريستيانو رونالدو (هدفين) في الدقائق 45+5، 47، 88 فيما جاء هدف الهلال عن طريق علي البليهي في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس كريبسكي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، على لاجامي، سالم النجدي.

خط الوسط: على الحسن، مارسيلو بروزوفيتش، أيمن يحيى.

خط الهجوم: ساديو ماني، جون دوران، كريستيانو رونالدو.

فيما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط الدفاعي: روبن نيفيز، محمد كنو، مالكوم، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

ويحتل فريق الهلال وصافة الترتيب برصيد 57 نقطة، فيما يأتي فريق النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.