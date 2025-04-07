انقلاب ملاكي داخل ترعة بالمنشاة في سوهاج.. وإصابة قائدها

شهد طريق أولاد سلامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حادثة انقلاب سيارة ملاكي داخل إحدى الترع المجاورة للطريق؛ مما أسفر عن إصابة قائدها بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بطريق أولاد سلامة بدائرة المركز، ووجود مصاب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة أنه أثناء سير السيارة الملاكي، قيادة المدعو "محمد ر.ر.ا"، 54 عامًا، موظف، ويقيم بدائرة المركز، قادمًا من قرية أولاد سلامة في اتجاه مدينة المنشاة.

اختلت عجلة القيادة بيده فجأة، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها داخل الترعة المجاورة للطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم لحالته الصحية، وتم رفع السيارة من الترعة واتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة.

وبسؤال المصاب، أقر بمضمون الواقعة، مؤكدًا أن الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة، دون وجود أي شبهة جنائية أو تدخل من أطراف أخرى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.