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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد مطيع يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو

محمد مطيع
محمد مطيع
عبدالله هشام

فاز محمد مطيع، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، للفترة من 2024 إلى 2028، وذلك في الانتخابات التي أقيمت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي.

ويعد هذا الفوز استمرارًا لمسيرة عائلة مطيع في خدمة رياضة الجودو على المستوى العربي، حيث تولى والده، المهندس مطيع فخر الدين، نفس المنصب في عام 2019.

وجاءت نتائج الانتخابات بتولي اليمني نعمان شاهر رئاسة الاتحاد العربي للجودو، بينما حصل المغربي شفيق الكتاني على منصب نائب الرئيس الآخر، إلى جانب محمد مطيع.

ويعكس فوز مطيع ثقة الاتحادات العربية في الكوادر المصرية، ودورها البارز في تطوير اللعبة على المستويين العربي والدولي.

على جانب آخر، يشارك منتخب مصر للجودو بـ9 لاعبين في منافسات البطولة العربية، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل الجاري، ضمن خطة الاتحاد المصري لتوسيع قاعدة الاحتكاك العربي والدولي للاعبين واللاعبات، استعدادًا لبطولات القادمة.

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