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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد دي بروين.. نجم جديد يغادر مانشستر سيتي

دي بروين
دي بروين
محمد السعيد

أكد  فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، رحيل كايل ووكر عن مانشستر سيتي بشكل نهائي، الصيف المقبل.

كان كايل ووكر انضم إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ووكر يرحل نهاية الموسم 


وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "كايل ووكر ومانشستر سيتي سينفصلان بالتأكيد في سوق الانتقالات الصيفية".

وأضاف: "بغض النظر عن خطط ميلان للتعاقد الدائم  مع ووكر أم لا، لن يستمر مانشستر سيتي ووكر معًا".

وختم: "يملك ميلان بند خيار شراء لووكر. لكن سيتم تحديده فور تعيين مدير جديد، بينما  يعمل مانشستر سيتي بالفعل على التخطيط لظهير أيمن جديد للموسم المقبل".

يذكر أن ميلان أعلن أمس الأربعاء خضوع ووكر لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في مرفقه الأيمن.
وكان النجم البلجيكي كيفين دي بروين، أعلن رحيله عن نادي مانشستر سيتي عقب نهاية عقده في يونيو المقبل، ليصبح ووكر ثاني المغادرين.

دي بروين مانشستر سيتي ميلان كايل ووكر فابريزو رومانو

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