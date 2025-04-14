النيابة العامة: نقل مقر مكتب شكاوى المواطنين

أعلنت النيابة العامة عن نقل مكتب شكاوى المواطنين إلى مقره الجديد بدار القضاء العالي.

نقل مكتب شكاوى المواطنين بالنيابة

وجّه النائب العام المستشار محمد شوقي، بنقل مكتب شكاوى المواطنين إلى مقره الجديد بدار القضاء العالي -الطابق الأرضي- بجوار قاعة المستشار/ سمير أبو المعاطي في إطار حرص النيابة العامة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير سُبل تواصلهم،

وقد بدأ المكتب في تلقّي شكاوى المواطنين اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٤/٥، على أن يتم إغلاق مكتب شكاوى المواطنين بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة -جنوب القرنفل- التجمع الأول بشكل نهائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/١٥ .