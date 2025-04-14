إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا ـ بنها الحر

أصيب 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص قبل بوابات طريق بنها شبرا الحر ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها ووجود عددا من المصابين.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الجنونية قبل بوابات الطريق الحر بنها شبرا اتجاه محافظة القاهرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم نقل تلفيات الحادث لجانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.