سهلة جدا .. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

اذا كنتي من محبي الاكلات الخفيفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

مكونات

1\2 كيلو لحمة مفرومة حمراء.

3/4 كيلو باذنجان رومى.

3 فلفل رومى أخضر "للقلى".

2 بصلة متوسط الحجم.

4 فصوص ثوم.

2 طماطم متوسط الحجم.

2 فلفل رومى أخضر "لخلطة اللحمة".

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

ليمونة.

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

على النار حمرى البصل والثوم المفرومين ناعم حتى يأخذا اللون الذهبى وضيفى اللحمة والفلفل الأسود والبهارات والكمون.

بعد أن تتحمر اللحمة ويتغير لونها ضيفى الفلفل الأخضر المقطع شرائح رفيعة وبعد أن يذبل ضيفى صلصة الطماطم والطماطم المضروبة ضربة خفيفة والخل والليمون.

يترك على النار حتى تتعصج وتتسبك الطماطم، ويجب أن تجف وتتشرب اللحمة كل الصوص.

اقلى الفلفل والباذنجان بدون قشرة وصفيهم على ورق المطبخ جيداً من الزيت.

جهزى البشاميل بأن تذيبى الزبدة وبمجرد أن تسخن ضيفى إليها الدقيق وحمريه حتى يتحول لونه إلى الذهبى.

ضيفى اللبن الفاتر وقلبى على نار متوسطة حتى تحصلى على القوام المطلوب.

فى طاجن الفرن ضعى ملعقة من البشاميل ووزعيها جيداً.

وزعى طبقة من الفلفل المقلى والباذنجان ثم طبقة من اللحم المعصج بخلطة المسقعة وبعدها ملعقة كبيرة من البشاميل، وكرريها أى طبقة من الباذنجان فطبقة من اللحمة ثم البشاميل، ووزعى على الوجه باقى كمية البشاميل والجبن الموتزاريلا المبشور.

تدخل فرن ساخن حتى تتسبك وتتشرب الصوص لمدة 10 دقائق، ثم تفتح الشواية لإكساب الوجه اللون الذهبى الجذاب.