أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 15-4 -2025.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي وأحمد دياب، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء 15-4-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 51.19 جنيه للبيع و51.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 56.09 جنيه للبيع، 55.93 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 66.00 جنيه للبيع، و65.81 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.64 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 166.34 جنيه للبيع، 8418 جنيه للشراء.