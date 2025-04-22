الوداد المغربي يخطط للتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش استعدادا لكأس العالم للأندية 2025

كشفت مصادر إعلامية مغربية عن تحركات جادة داخل نادي الوداد الرياضي للتعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بهدف قيادة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية 2025، المقررة في يونيو المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن إدارة الوداد تستعد لبدء مفاوضات رسمية مع كيروش ليحل بديلاً للمدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، الذي اقترب من مغادرة منصبه بعد تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي، حيث فشل في تحقيق لقب الدوري المغربي وخرج مبكرًا من كأس العرش.

أشارت الصحيفة إلى أن هشام آيت منا، رئيس النادي، يعتزم التوجه إلى فرنسا خلال الأيام القليلة القادمة لعقد اجتماع مع وكيل أعمال كيروش، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل التعاقد.

وتنظر إدارة الوداد إلى كارلوس كيروش باعتباره خيارًا مناسبًا لما يمتلكه من خبرة واسعة ومسيرة تدريبية حافلة، شملت أندية عالمية مثل ريال مدريد وسبورتينج لشبونة، بالإضافة إلى إشرافه على عدد من المنتخبات الوطنية، أبرزها مصر، قطر، جنوب أفريقيا، إيران، البرتغال، الإمارات، وقطر.

يذكر أن آخر تجربة تدريبية لكيروش كانت مع المنتخب القطري، حيث حقق معه خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، مقابل أربع هزائم.