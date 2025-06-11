ميسي يقود قائمة إنتر ميامي المشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، قائمة فريقه المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت قائمة إنتر ميامي كالتالي:

حراسة المرمى: دريك كاليندر - أوستاري أوسكار - ويليام ياربرو - روكو ريوس نوفو.

في خط الدفاع: جونزالو لوجان - توماس أفيليس - هيكتور مارتينيز - رايان سيلور - إيان فراي - جوردي ألبا - تايلر هال - نوح ألين - ماكسيميليانو فالكون - مارسيلو وايجاندت - إسرائيل بوترايت.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا - بالتسار رودريجيز - بينايمين كريماسكي - دفيد رويز - يانيك برايت - فريدريكو ريدوندو - سانتي موراليش.

في خط الهجوم: فافا بيكولت - لويس سواريز - ليونيل ميسي - تاديو أليندي - أنفونسو ليو - ألين أوباندو.