مكافآت خيالية في انتظار بطل كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

يستعد سيراميكا كليوباترا لنهائي بطولة كأس عاصمة مصر “الرابطة المصرية” أمام البنك الأهلي على ستاد السلام.

ويحلم سيراميكا كليوباترا بتحقيق اللقب الثالث على التوالي من كأس عاصمة مصر بعدما سبق وحقق النسختين الأخريين من البطولة.

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

وتشتعل المنافسة على لقب بطولة كأس عاصمة مصر بسبب المكافات المالية الضخمة التي يحصل عليها البطل مقارنه بالجائزة المالية لبطولة الدوري.

ويحصل الفائز بلقب بطولة كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه بينما جائزة بطل الدوري 5 مليون جنيه.

بينما يحصل الخاسر من المباراة النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر على 4 ملايين جنيه.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي



ويواجه سيراميكا كليوباترا منافسه البنك الأهلي اليوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً في نهائي كأس عاصمة مصر.

وجاء أول لقب لـ سيراميكا كليوباترا في 2023 بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وكرر سيراميكا كليوباترا الإنجاز في 2024 حينما فاز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويحاول البنك الأهلي تتويج موسمه المميز ببطولة جديدة بعدما قدم أداءً مميزا في بطولة الدوري وحقق المركز الرابع.

وتأهل سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على الإسماعيلي، بينما أقصى البنك الأهلي منافسه البترولي إنبي.