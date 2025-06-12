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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| قنبلة موقوتة في المنازل بسبب شاحن الموبيل وأهم ميزات تحديث One UI 8

أخبارا وتقارير
أخبارا وتقارير
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

مميزات وقدرات مذهلة .. بوكو تغزو الأسواق بهاتفPoco F7
بدأت شركة Poco بالترويج لهاتفها الجديد Poco F7، المتوقع إطلاقه عالميًا بنهاية يونيو فقد ظهر الهاتف على منصة Geekbench، كاشفًا عن معالجه وأدائه المخيب للآمال نوعًا ما.

على الجانب الآخر من المتوقع أن بأتي هاتفPoco F7 مزود  بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع.

ببطارية جبارة.. هواوي تطلق سماعات Huawei FreeBuds 6
أطلقت شركة هواوي سماعات FreeBuds 6 باللون الذهبي الوردي في الصين، حيث يُمكن شراؤها الآن مباشرةً عبر متجر هواوي الإلكتروني VMall.

قنبلة موقوتة في المنازل.. سحب 429 ألف شاحن محمول بسبب خطر الاشتعال
أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، قرارًا بسحب شامل وذلك لكافة  أجهزة الشحن المحمولة وذلك من طراز Baseus والتي تأتي بسعة 30000 مللي أمبير في الساعة وذلك لتسببها في عشرات الحوادث الخطيرة والتي شملت مؤخرا ارتفاع حرارة البطارية واندلاع حرائق.

بطارية جبارة ومعالج قوي.. إليك أفضل هواتف للألعاب في 2025

يتوفر هاتف GT 30 Pro، أحدث هواتف انفينكس الذكية المخصصة للألعاب، رسميًا للشراء وقد أكدت الشركة إطلاق الهاتف سابقًا عبر قنواتها الإلكترونية. 

يهدف هاتف GT 30 Pro إلى ترك بصمة في قطاع الألعاب متوسط ​​الفئة من خلال تقديم مزيج من تقنية العرض الغامرة والتصميم القابل للتخصيص ونظام حراري جديد مصمم للاستخدامات الشاقة.
 

كل ما تحتاجه لمعرفة تحديث تحديث One UI 8 .. وأهم الميزات

تتقدم شركة سامسونج بخطى سريعة هذا العام في تطوير تحديث One UI 8، وهو ما افتقرت إليه بشدة في الإصدار السابق. وقد أطلقت الشركة بالفعل برنامجها التجريبي لتحديث One UI 8 على أجهزة Galaxy مختارة، كما تم تأكيد وصول الإصدار الثابت قبل الموعد المعتاد بكثير. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تحديث One UI 8، بما في ذلك الجدول الزمني للإصدار، والأجهزة المؤهلة، وآخر التغييرات.

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