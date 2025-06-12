مميزات وقدرات مذهلة .. بوكو تغزو الأسواق بهاتفPoco F7

بدأت شركة Poco بالترويج لهاتفها الجديد Poco F7، المتوقع إطلاقه عالميًا بنهاية يونيو فقد ظهر الهاتف على منصة Geekbench، كاشفًا عن معالجه وأدائه المخيب للآمال نوعًا ما.

على الجانب الآخر من المتوقع أن بأتي هاتفPoco F7 مزود بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع.

مواصفات هاتف Poco F7

مواصفات هاتف Poco F7

وفقا لموقع "gizmochina"أما عن أبرز مواصفات هاتفPoco F7 فهو يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت. وقد جاء هاتف Poco F6 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت.

وفقًا للتسريبات، من المتوقع أن يأتي هاتف Poco F7 بشاشة OLED بدقة 1.5K مع سطوع أقصى يبلغ 3200 شمعة، وهي زيادة ملحوظة عن شاشة F6 التي بلغت 2400 شمعة.

ومن المتوقع أن يستخدم هاتف Poco F7 لمستشعر Sony LYT-600 مقاس 1/1.95 بوصة كمستشعر رئيسي، وهو نفس المستشعر الموجود في هاتف iQOO Neo 10.

ميزات هاتف Poco F7

يحتوي هاتف Poco F7 على ثلاث كاميرات خلفية 50 ميجابكسل رئيسية، 50 ميجابكسل للتقريب البصري، و32 ميجابكسل بزاوية واسعة، مع كاميرا أمامية 32 ميجابكسل.

أما عن قدرات الشحن فمن المتوقع أن يأتي الهاتف مزود ببطارية 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، كما أنه محمي ضد الماء والغبار بمعيار IP68.

أما عن سعر الهاتف فلاتزال تفاصيل التسعير طي الكتمان لم يعلن عنها بعد