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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قنبلة موقوته في كل بيت.. سحب 429 ألف شاحن محمول بسبب خطر الاشتعال

شاحن Baseus
شاحن Baseus
لمياء الياسين

أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، قرارًا بسحب شامل وذلك لكافة  أجهزة الشحن المحمولة وذلك من طراز Baseus والتي تأتي بسعة 30000 مللي أمبير في الساعة وذلك لتسببها في عشرات الحوادث الخطيرة والتي شملت مؤخرا ارتفاع حرارة البطارية واندلاع حرائق.

 كارثة في أمريكا بسبب شواحن الهواتف المحمولة 

وحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل”، قد تم بيع أكثر من 55 ألف وحدة من هذا الطراز في الولايات المتحدة، وقد يعود الخطر إلى بطارية الشاحن الليثيوم ،  والتي قد ترتفع حرارتها  ثم تبدأ في الأشتعال لتتسبب في حوالي 72 حادثة بسبب تمدد البطارية إلى ثم انفجارها، حيث يؤدي تراكم الضغط الداخلي إلى تشوه البطارية، ما يجعلها عرضة للاشتعال أو الانفجار أو تسرب مواد خطرة، وأفاد أربعة مستهلكين باندلاع حرائق فعلية لتلحق العديد من الأضرارًا بممتلكاتهم.

ومن جانبها حذرت من جانبها اللجنة من التخلص من تلك البطاريات وذلك عبر القمامة أو صناديق إعادة التدوير التقليدية، بما في ذلك صناديق تجميع البطاريات الموجودة في المتاجر، وذلك نظرًا لخطورتها البالغة. 

الاستبدال مجانا 

على الجانب الآخر، تم استدعاء الشواحن المحمولة والتي تحمل رقم الطراز BS-30KP365، وتنتهي أرقامها التسلسلية بأي رقم بدءا من 0 إلى 9 أو بالحرف D. 

يمكن للمستخدمين العثور على الرقم التسلسلي في الجزء السفلي من الجهاز.

ومن جانبها تدعو لجنة السلامة المستهلكين إلى التواصل مع شركة Baseus لاستبدالها مجانًا واشترطت لإتمام عملية الاستبدال القيام بإرسال صورة تظهر كلا من الشاحن والرقم التسلسلي الخاص به وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل عمليات الاستدعاء.

مواصفات شاحن Baseus

وقد طُرح هذا الشاحن في الأسواق عبر الإنترنت من خلال العديد من المواقع الألكترونية وهو متوفر باللونين الأسود والأبيض. ويعد مطوع عليه من الأمام "65w"، بينما يحمل الجزء السفلي لملصقًا يتضمن كلا من اسم العلامة التجارية Baseus ورقم الطراز والرقم التسلسلي الذي يبدأ بالحروف SN.

أجهزة الشحن أجهزة الشحن المحمولة طراز Baseus ارتفاع حرارة البطارية اندلاع حرائق

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