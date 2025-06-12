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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية جبارة ومعالج قوي.. إليك أفضل هواتف للألعاب في 2025

هواتف انفينكس
هواتف انفينكس
لمياء الياسين

يتوفر هاتف GT 30 Pro، أحدث هواتف انفينكس الذكية المخصصة للألعاب، رسميًا للشراء وقد أكدت الشركة إطلاق الهاتف سابقًا عبر قنواتها الإلكترونية. 

يهدف هاتف GT 30 Pro إلى ترك بصمة في قطاع الألعاب متوسط ​​الفئة من خلال تقديم مزيج من تقنية العرض الغامرة والتصميم القابل للتخصيص ونظام حراري جديد مصمم للاستخدامات الشاقة.

سعر Infinix GT 30 Pro 

يتوفر هاتف Infinix GT 30 Pro ابتداءً من 12 يونيو عبر Flipkart وبعض متاجر التجزئة التقليدية. يتوفر الهاتف الذكي بنسختين: نسخة بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 24,999 روبية هندية، ونسخة بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 26,999 روبية هندية. 

في يوم الإطلاق، يمكن للمشترين الحصول على نسخة 8 جيجابايت بسعر خاص قدره 22,999 روبية هندية. 

هاتف انفينكس

مميزات هاتف Infinix GT 30 Pro

يتميز هاتف Infinix GT 30 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز.

تعد الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i، وتصل ذروة سطوعها إلى 4500 شمعة. 

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8350 Ultimate، مقترنًا بمعالج رسوميات Mali-G615. 

يضم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت.

يُركز هاتف GT 30 Pro بشكل رئيسي على الألعاب، مع ميزات مثل أزرار التحكم، وشحن الهاتف

 يعمل هاتف GT 30 Proبنظام XOS 15 المبني على أندرويد 15، ويدعم تحديثات نظام التشغيل لمدة عامين وتحديثات الأمان لمدة ثلاث سنوات. ومن أبرز مميزات الهاتف أنه مزود بأدوات تحكم للألعاب .

تتضمن الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. 

يأتي هاتف  GT 30 Pro مزود ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السلكي بقوة 45 واط، واللاسلكي بقوة 30 واط، والشحن العكسي بقوة 10 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 واط ومن أبرز الميزات الأخرى مكبرات صوت مزدوجة، وشبكة Wi-Fi 6، وتقنية NFC، وتقنية IR Blaster، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

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