بعد غياب سنوات.. عمرو مصطفى وعمرو دياب يشعلان صيف ٢٠٢٥ بأغنيتين

يتجدد لقاء القطبين بين الفنان والملحن الكبير عمرو مصطفى مع الهضبة عمرو دياب، وذلك بعد غياب ٦ سنوات، في صيف ٢٠٢٥.

وأزال عمرو مصطفى الستار عن برومو أغنية "ابتدينا"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لإشعال حماس الجمهور.

يتعاون عمرو مصطفى مع عمرو دياب في ألبومه الجديد بأغنيتين، الأولى بعنوان "ابتدينا" من كلمات تامر حسين وتوزيع عادل حقي، بينما الأغنية الثانية ستكون بمثابة مفاجأة من كلمات تامر حسين أيضًا، واوزيع أسامة الهندي.

الجدير بالذكر أن آخر تعاون جمع الهضبة وعمرو مصطفى كان في ٢٠١٩ بأغنية"باين حبيت" ، "يتعلموا"، وسبقهم العديد من الأغاني الناجحة"، منهم: "خليك فاكرني"، "ليلى نهاري"، "قصاد عيني"، "بقدم قلبي"، وغيرهم.