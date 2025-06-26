محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث

بحث محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، آليات إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث، بالتعاون بين المحافظة، وبنك المياه المصري، في إطار ترشيد استخدام مياه الري، والعمل على استخدام الأساليب الزراعية الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية للفدان، والمحافظة على خصوبة التربة، بجانب إنشاء محطات لفرز وتجفيف وتعبئة محاصيل النباتات الطبية والعطرية، ومحطات لتخزين المحاصيل، وثلاجات لحفظ الخضر والفاكهة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور علاء الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الرى بالبنك، والدكتور بيتر رياض خبير قطاع المياه بالغرفة الألمانية العربية، والدكتور وليد الصالح خبير المياه والبيئة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والدكتورة مروة أحمد محمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة.

وتناول الاجتماع، بحث آليات إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث، بالتعاون بين محافظة الفيوم، وبنك المياه المصري، وكذا إنشاء محطات لتجميع وغربلة وفرز وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية، وكذا محطات لتخزين المحاصيل وثلاجات لحفظ الخضر والفاكهة، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، كما تم استعراض إمكانية إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، بهدف تحسين البيئة، بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية.

وأشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، الى أهمية التعاون البناء والمثمر مع بنك المياه المصري، من خلال بحث آليات إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث على أرض المحافظة، في ظل التحديات المائية التي تشهدها معظم دول العالم، ما يستدعي تضافر الجهود ووضع الرؤى والمقترحات المشتركة، لتطبيق نظم الري الحديث التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان، فضلاً عن المحافظة على خصوبة التربة، مؤكداً أن الدولة تعمل على وضع أفضل الحلول للاستغلال الأمثل لمياه الري.

وأضاف أن الفيوم محافظة زراعية من الطراز الأول، ولأرضها طبيعة خاصة تستلزم الدقة في استخدام مياه الري، والتوجه إلى استخدام التقنيات الحديثة للري، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بقطاعي الزراعة والري، مشيراً إلى أن تطبيق منظومة الري الحديث توفر الجهد والمال.

وأشار إلى أهمية توفير محطات لفرز وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية، بجانب تخزين المحاصيل، فضلاً عن ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة، بما يسهم في الحفاظ على تلك المحاصيل، ويوفر العديد من فرص العمل.

وأكد محافظ الفيوم، وضع الدراسة العلمية والرؤية المنهجية لإنشاء المجمع المتكامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث، وتحديد إجراءاته اللازمة، واحتياجاته الفعلية "من مساحة الأرض المطلوبة، والطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل المجمع بعد إنشائه، وشبكات المرافق التي تخدمه، مع العمل على الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات التي تتمتع بها المحافظة، لتنفيذ المجمع المتكامل بالشكل الذي يحقق أكبر استفادة للمزارعين الراغبين في تحول أراضيهم الزراعية لأساليب الري الحديث.

ووجه الأنصاري رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد عدد من قطع الأراضي التي تصلح لإنشاء المجمع المتكامل وكذا محطات تجميع وحفظ وتعبئة المحاصيل الزراعية.

من جانبه، قدم رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، الشكر لمحافظ الفيوم، لتفاعله البناء ومنحه الفرصة لممثلي البنك، لعرض رؤيتهم بشأن إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث، على أرض الفيوم، من "خطوط، وشبكات، ومواسير، ومحابس، وفتحات، ورشاشات وغيرها"، وكذلك إنشاء محطات لتجميع وفرز وغربلة وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية، وكذا محطات لتخزين المحاصيل، فضلاً عن ثلاجات لحفظ الخضر والفاكهة.

في سياق الجهود المبذولة لتطوير منظومة الري الحديث، كشف استشاري نظم الري ببنك المياه المصري عن التوجه لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث، إلى جانب محطات للنباتات الطبية والعطرية، وثلاجات لحفظ المحاصيل والخضر والفاكهة، وذلك بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الاستشاري أن مصر تضم حاليًا 331 مجمعًا لإنتاج مستلزمات الري الحديث موزعة على مختلف المحافظات، إلا أنها لا تغطي احتياجات الأراضي التي تُروى بالطرق الحديثة، والتي تصل مساحتها إلى نحو مليون فدان.

وأشار إلى أن محافظات الفيوم وبني سويف والجيزة تفتقر إلى مجمعات متكاملة في هذا المجال، ما يبرز الحاجة الملحة لإنشائها لدعم المزارعين وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وعلى هامش الاجتماع، استعرض خبير قطاع المياه بالغرفة الألمانية العربية رؤية الغرفة بشأن إمكانية إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في محافظة الفيوم، بما يسهم في تحسين البيئة والاستفادة من تلك المخلفات بشكل اقتصادي ، معربا عن تطلع الغرفة لتعزيز التعاون مع المحافظة من خلال تبادل الزيارات وتنفيذ مشروعات مشتركة .