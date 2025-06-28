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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث بالصين إمكانية بناء محطة توليد بواسطة ضخ وتخزين المياه

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، عقد اللقاءات والاجتماعات مع الشركات الصينية العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة ، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي بجمهورية الصين الشعبية.

وقام وزير الكهرباء اليوم "السبت" بزيارة ميدانية الى شركة شبكة كهرباء جنوب الصين الدولية المملوكة للحكومة، التقى خلالها ، بجانج خانج رئيس مجلس الادارة وفريق العمل المسئول عن الشبكة الكهربائية فى مقاطعات ومدن جنوب الصين.

وعقد الوزير اجتماعا مع مسئولي الشركة بحضور السفير خالد نظمى سفير مصر لدى بكين، لبحث التعاون فى مجالات توليد الكهرباء بواسطة ضخ وتخزين المياه، وانشاء محطات لتخزين الطاقة وتكوين مزيج للطاقة يضمن استقرار الشبكة واستمرارية التغذية فى ظل الاعتماد على الطاقات المتجددة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الدكتور محمود عصمت مجالات عمل الشركة والتكنولوجيا التى تمتلكها ومحطات الضخ والتخزين التى تمتلكها وكذلك محطات تخزين الطاقة.

واستمع الى عرض توضيحي من رئيس الشركة وفريق العمل حول اهمية التوليد المائي وتخزين الطاقة وحتمية التوسع فيها لضمان تأمين الشبكات الكهربائية التى تعتمد على الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وشمل العرض كيفية تعظيم الاستفادة من المصادر المائية واستخدامها كمصدر لتوليد الكهرباء ومضاعفة القدرة التوليدية لوحدة المياه المستخدمة، وكذلك تكنولوجيا تشغيل شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في جنوب الصين ، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والربط الكهربائي العابر للحدود، ومشروعات الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة ، وغيرها من مجالات عمل الشركة.

وشملت الزيارة تفقد نماذج للمعامل ومراكز التحكم ومسارات المياه صعودا وهبوطا داخل المحطة والتدخل آليا لمجابهة زيادة الأحمال وعدم استقرار الطاقة الناتجة عن محطات الرياح والشمس

وقال الدكتور محمود عصمت ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر تتبنى استراتيجية عمل تشمل عدد من المشروعات المستقبلية للضخ والتخزين ، تأكيدا على اهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة المتجددة فى ظل الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة فى اطار التحول الطاقي واعادة تخطيط الشبكة.

وأشار إلى تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية وتنفيذ خطة مستمرة  لاعادة بناء وتطوير قدرات الشبكة وبنيتها التحتية لاستيعاب القدرات الجديدة والمتجددة التى يتم إضافتها سنويا.

وأوضح الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة والنظيفة وزيادة مساهمتها فى اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 ، وإلى مايزيد على 60 % عام 2040.

وأشار إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل وتعظيم عوائدها بواسطة مشروعات محددة وخطة زمنية للتنفيذ ، مشيدا بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية المعنية بالطاقة الكهربائية

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