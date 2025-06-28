في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. انطلاق الحملة القومية بالوادي الجديد

تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، انطلقت صباح اليوم، فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة.

تأتى مشاركة المحافظة دعمًا لرؤية الدولة المصرية في تعزيز ثقافة التبرع التطوعي بالدم، وتوفير مخزون استراتيجي آمن يُسهم في إنقاذ حياة المرضى وضحايا الحوادث، وتأكيدًا على أن التبرع بالدم هو سلوك حضاري وإنساني يعكس روح التضامن والمسؤولية الوطنية.

وقد شهدت الحملة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، والعاملين بالقطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في المواقع المعلنة بمركزي الخارجة والداخلة، حيث تواصل الفرق الطبية استقبال المتبرعين خلال الفترات الصباحية والمسائية، وسط تنظيم وتيسيرات طبية وفنية لضمان سلامة المتبرعين وجودة الخدمات.