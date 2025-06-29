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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يزور شركة هواوي الصينية لبحث التعاون

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المباحثات، وعقد اللقاءات والاجتماعات مع الشركات الصينية المعنية بشئون الكهرباء، والتى تمتلك تكنولوجيا تصنيع المهمات والمعدات فى مجالات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي بجمهورية الصين الشعبية.

وقام عصمت اليوم، الأحد، بزيارة ميدانية إلى مجموعة شركات  هواوي العالمية للطاقة الرقمية والطاقة المتجددة، التقى خلالها جو جيانجون، رئيس مجلس الإدارة، ودافيد سون، نائب رئيس الشركة لقطاع الطاقة، وذلك لبحث سبل دعم التعاون فى مجالات التحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكات ومراكز التحكم وأنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات ونقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع الخاصة بها فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية داخل الشركة، وقدم فريق العمل شرحاً تفصيلياً حول مجالات العمل المختلفة، وتم استعراض منتجات الشركة والتكنولوجيا التى تمتلكها في مجالات تحكمات المحطات الشمسية ومراكز البيانات وأنظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية وأحدث تكنولوجيا لبطاريات تخزين الطاقة.

وشمل العرض كل ما يتعلق بانظمة الاتصال والحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في إطار خطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

اجتمع الدكتور محمود عصمت ومسئولي الإدارة العليا والتخطيط وادارة المشروعات وعدد من فريق العمل بشركة هواوى.

وتم التباحث حول تعزيز التعاون والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، وكذلك كيفية توطين بعض الصناعات المكملة ونقل جزء من مراكز  الخدمات إلى مصر وضخ الاستثمارات.

وشمل الاجتماع بحث الأطر التى تناسب الشركة الصينية للعمل المشترك، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى استخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها.

استعرض الدكتور محمود عصمت مشروعات الشركة للتحول الرقمى وخفض الفقد ومنع الهدر وترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها لتغذية المناطق الصناعية والتجمعات السكانية المتفرقة، والتى تبعد عن الشبكة الموحدة فى إطار خطة تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود.

وتطرق الاجتماع إلى قيام الشركة باستخدام التكنولوجيا التى تمتلكها فى خفض الفقد ومنع الهدر والتصدى للتعدى على التيار الكهربائي فى بعض المحافظات، ومراجعة مستجدات تنفيذ التجربة فى محافظة بورسعيد وبعض المناطق فى نطاق عدد من شركات التوزيع، وكذلك الربط المعلوماتي على مستوى مراكز التحكم لتحسين جودة الخدمات الكهربائية وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة منفتحة على عقد الشراكات والتعاون وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتشجيع الشركة على ضخ استثمارات جديدة فى مصر والانطلاق منها إلى الدول المجاورة كمركز إقليمي.

وأكد الشراكة والتعاون مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا فى مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الطاقة المتجددة ووحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة.

وأوضح الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في  مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.

ولفت إلى استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التي تعد المحدد الرئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة

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