العامة للمرافق تعلن إقرار العلاوة السنوية وزيادة الحافز للعاملين بالكهرباء

ناقش مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، تحديد آليات وضوابط صرف العلاوة السنوية الـ15% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحسب بيان للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا مناقشة زيادة الحافز الإضافي المقرر للعاملين شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (700) جنيه، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.

من جانبه وجه المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، الشكر والتقدير للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لحرصه على تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع وتخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال فؤاد بحسب البيان، إن وزير الكهرباء يؤمن بدور العمال الأصيل في الحفاظ على مقدرات القطاع ودفع عجلة التنمية للأمام وخدمة الوطن بكل إخلاص، وذلك بالإضافة إلى دور الوزير البارز والملموس في تعظيم قدرات قطاع الكهرباء بالعديد من الإنجازات التي عززت من قدرات الشبكة القومية للكهرباء وجعلته قطاعا رائداً إقليمياً ودولياً.

كما وجه رئيس المرافق العامة، الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وعلى رأسهم المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة، والأعضاء المتفرغين الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، المهندس محمود النقيب العضو متفرغ لشئون شركات الإنتاج، المحاسبة عزة رمضان العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة، الدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط والبحوث، المهندس عربي مصطفى وكيل وزاره الكهرباء لشؤون مكتب الوزير، وأحمد أبو شادي رئيس قطاع الحوكمة والعلاقات وشئون مكتب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لدعمهم الدائم والمستمر لكافة حقوق العاملين، وسعيهم لتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة عمل ومناخ ملائم للعمل والإنتاج.