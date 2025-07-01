رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: دعم الدولة بعد 30 يونيو انعكاس لإرادة سياسية واعية

قالت الدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن ما تحقق لفئة ذوي الهمم في مصر بعد 30 يونيو يُعد نتاجًا لإرادة سياسية مدركة لحقوق هذه الفئة ومكانتها في المجتمع.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC، أن ذوي الإعاقة أصبح لهم حضور فعّال على الخريطة المجتمعية، بفضل التشريعات والسياسات التي تكفل حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والدمج المجتمعي.

وأكدت كريم أن الدولة لم تعد تتعامل مع ذوي الهمم بشكل رمزي، بل أتاحت لهم فرصًا حقيقية للتميز، مشيرة إلى أن هناك طلابًا يحققون نجاحات تعليمية، وآخرين يبرعون في مجالات الرياضة والفن، بدعم واضح من مؤسسات الدولة التي توفر لهم التأهيل والرعاية اللازمة.

كما وصفت ما يحدث من تغييرات بأنه "تحول تاريخي"، وفقا لتقارير منظمات محلية ودولية، مشددة على أن هذا التحول جاء في إطار رؤية شاملة تضع ذوي الهمم والمرأة ضمن ركائز بناء الدولة الحديثة، خاصة بعد التحديات الكبرى التي واجهتها مصر منذ عام 2013.