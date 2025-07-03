حملات تموينية للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات المرور المفاجئ على مستودعات الشركة المصرية ومستودع البوتجاز؛ للتأكد من توافر السلع التموينية الاستراتيجية.

وأشار مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد محمد صالح شريعي، إلى الاطمئنان على وجود كميات كافية من السلع تكفي احتياجات المستهلكين طبقًا للفترات المقررة، ومطابقة أوزان أسطوانات الغاز للأوزان الرسمية.



وتعمل مديرية التموين بالوادي الجديد على تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية لضبط المخالفات التموينية، خصوصًا مع تزايد حالات الغش التجاري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في تداول السلع بالأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود الرقابة التموينية والتأكد من توافر أرصدة السلع التموينية الأساسية بالمستودعات التموينية.