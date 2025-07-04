شباب ورياضة الغربية: مشروع اللياقة البدنية يتيح للجمهور ممارسة الأنشطة بالشوارع

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الجمعة، فعاليات المشروع القومي لمراكز اللياقة البدنية بالشوارع والميادين تحت شعار "لياقة المصريين".



وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وبتوجيهات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

جهود الشباب والرياضة

كما ينفذ المشروع كل يوم الجمعة من الساعة ٨ص وحتى الساعة ١٠ ص بمنطقة الكرفانات أمام كوبري جيهان، ويتم عمل تدريبات رياضيه مجانية لجميع الأعمار بواسطة نخبة من المدربين المتخصصين.

ويهدف البرنامج لتنشيط الرياضة بالشوارع والميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية.



وتتضمن أنشطة رياضية منتظمة ومعتدلة مناسبة لجميع الأعمار والقدرات البدنية لكلا الجنسين، مثل (الجري، المشي، والتمرينات) تحت إشراف مدربين متخصصين.

وأفاد وكيل وزارة الشباب والرياضة اللواء حسين حنفي، أن تلك المبادرة تأتي لإتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الأنشطة الرياضية بالشوارع والميادين والأماكن العامة (بشكل مجانى) خلال الإجازات الأسبوعية، لاستثمار طاقات وأوقات فراغ المواطنين بشكل إيجابى وبناء ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، حيث تعتبر اللياقة البدنية أساسا لتحقيق حياة صحية ونفسية متوازنة ومليئة بالطاقة والنشاط.

مشروع الشباب والرياضة

الجدير بالذكر أن المشروع يأتي فى ضوء رؤية وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتشجيع على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع المصري، ورفع كفاءة اللياقة البدنية والتدريب على كافة العروض الرياضية،

ينفذ المشروع تحت إشراف الاستاذة شوكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة.