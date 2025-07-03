طلائع الغربية يحصد المركز الأول في الموسيقى الوترية بمسابقة كنوز مصرية على مستوى الجمهورية

حصدت مديرية الشباب والرياضة بالغربية علي المركز الاول والثالث في مسابقة " كنوز مصرية "والتي تتنوع مجالات التسابق في (الفن التعبيرى - الموسيقى النحاسية - الموسيقى الوترية - الكورال - فنون المسرح ) وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وتوجيهات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

جهود الشباب والرياضة

يقدم اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية التهنئة لطلائع الغربية لحصولهم علي مراكز متقدمة في مسابقة كنوز مصرية علي مستوي الجمهورية،موضحاً أن الهدف من المسابقة الرعاية الكاملة للطلائع وإكسابهم المهارات الفنية المختلفة، وإتاحة الفرصة للمنافسة الهادفة فيما بينهم، تنمية الوعى الثقافى لديهم من خلال مشاركتهم فى الإحتفالات التى تقام فى المناسبات المختلفة، تنمية الذوق الفنى والحس المرهف لهم، إكسابهم مهارات ومعارف مختلفة ثقافيا وفنيا وتأهيلهم ليصبحوا قادة الغد.

دعم براعم الشباب

حيث شاركت مديرية الشباب والرياضة بالغربية شعبه فريق مركز شباب زفتي علي المركز الاول في مسابقة الموسيقي الوترية، المسرح بمركز شباب زفتى بعنوان" عوالم الانترنت الخفية" تأليف الاستاذ احمد سليمان تدريب واخراج الاستاذ مصطفى المقمر وحصلت علي المركز الثالث كما شاركت بفرقة مركز شباب المحلة في الكورال وحصلت أيضا علي المركز الثالث حصل فريق مركز شباب زفتي علي المركز الاول في مسابقة الموسيقي الوترية،وذلك تحت إشراف الدكتور محمد منصور مدير الإدارة العامة لتنمية النشئ.



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