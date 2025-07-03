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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية تُعيد الحياة لـ عمارات أبو شاهين بالمحلة في مشروع تطوير غير مسبوق

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن خطة تطوير عمارات أبو شاهين بالمحلة الكبرى تشهد تقدماً كبيراً، ضمن مشروع غير مسبوق لتحويل المنطقة من العشوائية إلى بيئة سكنية متكاملة تليق بأهالي المدينة، وتُجسد رؤية القيادة السياسية في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق غير المخططة.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة للدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن العمل يجري بوتيرة متسارعة في العمارتين رقم 23 و24، بعد الانتهاء الكامل من تطوير ثلاث عمارات أخرى ضمن نفس المشروع، موضحًا أن الفرق الهندسية والتنفيذية تواصل العمل ليلًا ونهارًا لضمان تسليم الوحدات في أفضل صورة، وفق أعلى المعايير الفنية والإنشائية.

وقال اللواء الجندي: “ما نقوم به في أبو شاهين هو وعد نفي به لأهلنا بأنهم يستحقون الأفضل، يستحقون سكنًا كريمًا يليق بإنسانيتهم ويحفظ كرامتهم".

 

دعم الأسر والعائلات 

وأضاف المحافظ، أن المشروع لا يقتصر فقط على تطوير وبناء المباني، بل يشمل أيضاً المرافق والبنية التحتية والمناطق المحيطة، بما يضمن بيئة حضارية مستدامة، مشيرًا إلى أنه تم توفير وحدات سكنية بديلة مؤقتة مجهزة بالكامل للأسر التي تم إخلاؤها أثناء فترة التنفيذ، حفاظًا على استقرارهم وكرامتهم.

 

عودة الأسر إلى وحداتهم 

وتابع اللواء الجندي: نحن نتابع كل تفصيلة بأنفسنا حتى نطمئن أن كل أسرة ستعود إلى بيت جديد يليق بها. هذا المشروع هو نموذج نعتز به، وشهادة على ما يمكن إنجازه عندما تتكاتف الإرادة السياسية مع العمل التنفيذي.

وأشاد محافظ الغربية بالروح التي يتحلى بها فريق العمل، مؤكدًا أن ما يحدث في أبو شاهين هو بداية صفحة جديدة تُكتب بسواعد أبناء الغربية، وتُعبر عن مصر التي تحلم وتبني وتُنجز.

واختتم المحافظ تصريحاته قائلاً: “نقترب من الحلم.. تبقّت فقط لمسات أخيرة، وسنرى قريبًا عمارات أبو شاهين وقد عادت للحياة، ليس كمباني فقط، بل كرمز لعهد جديد يُعيد للإنسان المصري حقه في سكن آمن وكريم”.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات شقق وحدات سكنية عمارات أبوشاهين المحلة

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