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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع التنفيذ ويؤكد: محور محلة منوف خطوة نحو تنمية متكاملة وتطوير للبنية التحتية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال متابعته للأعمال الجارية بمشروع محور "محلة منوف" بمركز طنطا، أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث يسهم في تقليل معدلات الحوادث، وتحسين انسيابية المرور، وتحقيق نقلة نوعية في شبكة النقل، مشيرًا إلى أنه سيحد من الاختناقات المرورية التي تعاني منها مدينة طنطا، خاصة في أوقات الذروة، كما سيوفر طريقًا بديلًا يُسهل حركة النقل بين القرى والمدن المجاورة، مما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق سيولة مرورية ملحوظة.

جهود محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن المحور الجديد سيقلل من معاناة قائدي المركبات والمواطنين الذين يتنقلون يوميًا بين طنطا والمناطق المحيطة، حيث تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير الهندسية ليكون شريانًا جديدًا يدعم حركة النقل، ويرفع مستوى الأمان المروري، مما يسهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. كما أشار إلى أن المشروع يُمثل جزءًا من خطة تنموية أشمل تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بنية تحتية حديثة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.

دعم المشروعات الخدمية

وأضاف الجندي أن المشروع يُمثل إضافة جمالية للمنطقة، وسيوفر متنفسًا طبيعيًا للأهالي، إلى جانب تحسين البيئة العمرانية وتطوير الخدمات المحيطة به. كما سيسهم المشروع في تعزيز الترابط بين المناطق الحيوية بمدينة طنطا، مثل منطقة التلفزيون ومجمع الكليات، مما ينعكس إيجابيًا على الحركة التجارية والسياحية بالمدينة، ويدعم رؤية المحافظة في تحقيق تنمية مستدامة تُلبّي احتياجات المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب مراحل التنفيذ، وتعمل على إزالة أي عقبات قد تعوق استكمال المشروع، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ مشروعات تُسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030. كما أكد أن الغربية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير بنيتها التحتية، بما يحقق طموحات المواطنين، ويواكب متطلبات التنمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات التي تستهدف تعزيز شبكة الطرق، وتطوير المرافق العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية في جميع أنحاء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية محلة منوف طنطا محور كورنيش قحافة طنطا

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