سعيد عكاشة: هدنة غزة باتت شبه محسوم وإنهاء الحرب مختلف تمامًا

قال الدكتور سعيد عكاشة، خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات، إن الأمل في الوصول إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس بات كبيرًا، مشيرًا إلى أن تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قرب توقيع اتفاق لم تكن لتصدر إلا إذا كانت هناك موافقة فعلية من الطرفين.

وأوضح عكاشة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ملامح الهدنة تبدو محسومة إلى حد كبير، لكن الحديث عن إنهاء الحرب بشكل نهائي لا يزال سابقًا لأوانه، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تزال منفتحة فقط على وقف إطلاق النار المؤقت وليس على إنهاء العمليات العسكرية.

وأضاف أن الاتفاق الجاري التفاوض عليه يتضمن وقفًا مؤقتًا للقتال يمتد لمدة 60 يومًا، ويتوزع خلالها تنفيذ بنود الاتفاق على أربع مراحل، تشمل كل مرحلة إطلاق دفعة من الأسرى وتسليم جثامين، مشيرًا إلى أن هذا النمط المرحلي هو ما سيضمن استمرار الهدنة لفترة طويلة نسبيًا.