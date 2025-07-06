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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الأردنية: ندعم جهود الحكومة السورية في تحقيق الأمن والاستقرار

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
قسم التوك شو

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي إنه يجب وقف العدوان على غزة والتوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار عبر الجهود المصرية والقطرية والأمريكية.

وقف الإجراءات الإسرائيلية

وشدد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين على أنه يجب وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين.

دعم الحكومة السورية

وأكد “الصفدي” على دعم بلاده للحكومة السورية في جهودها لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها.

تهريب مواد مخدرة

كانت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن، قد أحبطت فجر اليوم الأحد، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة، و ذلك بحسب وكالة الأنباء الاردنية.

الأردن أيمن الصفدي غزة العدوان على غزة الضفة الغربية

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