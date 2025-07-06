الخارجية الأردنية: ندعم جهود الحكومة السورية في تحقيق الأمن والاستقرار

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي إنه يجب وقف العدوان على غزة والتوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار عبر الجهود المصرية والقطرية والأمريكية.

وقف الإجراءات الإسرائيلية

وشدد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين على أنه يجب وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين.

دعم الحكومة السورية

وأكد “الصفدي” على دعم بلاده للحكومة السورية في جهودها لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها.

تهريب مواد مخدرة

كانت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن، قد أحبطت فجر اليوم الأحد، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة، و ذلك بحسب وكالة الأنباء الاردنية.