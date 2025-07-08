استشاري نفسي توجه رسالة هامة للأسرة بشأن التعامل مع الأطفال

قالت علا محمد عبده الاستشاري النفسي بخط نجدة الطفل إن مستوى الأسرة حال وجود وعي ثقافي لديه أن الطفل قد يعاني من مشكلات نفسية وسلوكية يحتاج إلى متخصص.

وأضافت خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن السبب قد يكون نتيجة تعامل الأسرة معه أو نتيجة سلوكيات تعرض إليها في الصغر أو المدرسة.

التمرد والعصيان

ولفتت إلى أن التعامل مع الأطفال خلال تلك الفترة سمة من سماته أن يكون لديه مشاكل سلوكية، مثل التمرد والعصيان والفضول وحب التجربة وغيرها من السلوكيات.

ولفتت إلى أنه قد يكون هناك نقص في الوعي لدى بعض الأسر للمرحلة العمرية والمشاكل النفسية والسلوكية التي من الممكن أن يتعرض لها بعض الأطفال.