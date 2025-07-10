شيكو بانزا يخضع للكشف الطبي في القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الزمالك

يخضع الأنجولي شيكو بانزا، مهاجم فريق إستريلا أمادورا البرتغالي، اليوم الخميس، للكشف الطبي داخل أحد المراكز المتخصصة بالقاهرة، تمهيدًا لإتمام انتقاله الرسمي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يخوض اللاعب جلسة التصوير الرسمية بقميص الزمالك عقب انتهاء الفحوصات، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عبر المنصات الإعلامية للنادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان بانزا قد وصل إلى القاهرة في الساعات الماضية، بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع الزمالك على بنود التعاقد، والذي سيمتد لمدة أربع سنوات مقابل 800 ألف دولار، يتم سداد جزء منها مقدمًا، مع الاتفاق على جدول زمني لتسديد المبلغ المتبقي لناديه البرتغالي.

وتأتي الصفقة ضمن خطة التدعيمات الهجومية التي وضعها المدير الفني للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، حيث يعوّل الجهاز الفني على قدرات بانزا الهجومية لتعزيز الخط الأمامي للفريق.