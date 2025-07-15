استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع انتظار المستثمرين لأرباح البنوك وقراءة التضخم

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، عقب جلسة إيجابية للمؤشرات الرئيسية، حيث يترقب المستثمرون نتائج أعمال البنوك الكبرى وقراءة رئيسية لمعدل التضخم.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 47 نقطة، أو 0.1%. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.08% و0.05% على التوالي.

يأتي ذلك، بعد أن أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب متواضعة عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية، واستقرت قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية وبدء موسم الأرباح.

إذ صعّد ترامب من تهديداته خلال عطلة نهاية الأسبوع، متعهداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتباراً من 1 أغسطس.



في حين مدد الاتحاد الأوروبي تعليقه للتدابير الانتقامية حتى أوائل أغسطس، متمسكاً بأمل التوصل إلى هدنة تفاوضية. وصرح البيت الأبيض بأن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لا تزال جارية.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنحو 0.2% أي ما يعادل 88 نقطة في جلسة الإثنين ليغلق عند مستويات 44460 نقطة.

كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.1%. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.3% مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً عند مستويات 20640 نقطة.

وارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت بنسبة 5% ليغلق عند أعلى مستوياته في أسبوع.

ويترقب المستثمرون انطلاق موسم أرباح الربع الثاني يوم غد الثلاثاء، حيث من المقرر أن تُعلن العديد من كبرى شركات البنوك في وول ستريت عن نتائجها المالية.

ومن المقرر أيضاً صدور أحدث بيانات أسعار المستهلك يوم الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تكشف عن ارتفاع طفيف في التضخم في يونيو، حيث بدأ البائعون في تحميل تكلفة الرسوم الجمركية الشاملة.