فرص عمل بالأردن براتب 500 دينار.. رابط التقديم

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس عن توفير 37 فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب تتراوح بين 290 إلى 500 دينار أردني ، حسب المهنة ،ودعا الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة التقديم عليها من اليوم الخميس الموافق 24-7-2025 ، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي : https://egyemp.labour.gov.eg/ .

وأكد الوزير جبران أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة في فتح أسواق عمل بالخارج، أمام الكوادر المصرية ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الفرص المطلوب في هذا الاعلان عبارة عن: عدد 2 عامل انشاءات، وكذلك 3 عمال بمصنع شيكولاتة، بشرط وجود خبرة في صناعة شيكولاتة دراجية وملبس، وتحميص وصيانة الماكينات ،و16 عامل في مجال تربية دواجن بياض ،مع ضرورة وجود خبرة ، وعامل مكبس طوب ،مع ضرورة خبرة في مجال تحميل وتنزيل الطوب الاسمنتي بكافة أنواعه، و8 عمال انتاج صناعات غذائية، وخبرة في هذا المجال، و2 عمال بمصنع ملابس بشرط خبرة في خياطة القميص والألبسة المهنية، وعامل ماكينة طباعة مع خبرة في تشغيل ماكينات الطباعة فليكسو، و2 عمال في مطبعة، مع خبرة في آلات الطباعة، و2 عمال منشار حجر.