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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سفير مصر بالسودان يستقبل شوقي غريب بعد نجاحه مع المريخ

السفير هانى صلاح وشوقي غريب
السفير هانى صلاح وشوقي غريب
منتصر الرفاعي

حرص السفير هانى صلاح سفير مصر بالسودان، علي استقبال الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المريخ السوداني و الكابتن  على جعفر مدير الكرة بالنادي عقب انتهاء دوري النخبة لكرة القدم بمشاركة 8 فرق.

ونجح الكابتن شوقي غريب في قيادة المريخ لضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد رغم تساويه مع الهلال في عدد النقاط (14 نقطة) بعد إنتهاء دوري النخبة السوداني الا أن المواجهات المباشرة حسمت الأمر باحتلال الهلال المركز الأول والمريخ الوصافة .

ورغم تولي شوقي غريب قيادة المريخ السوداني في ظروف استثنائية وقيادة فريق لم يقم باختيار أي من اللاعبين الا أنه نجح في قيادة الفريق للتأهل لمسابقة  دوري الابطال الأفريقي وسبقه الحصول علي المركز السادس في الدوري الموريتاني فضلا عن تصدره حتي المباراة الأخيرة قمة ترتيب دوري النخبة السوداني .

وتسبب خوض فريق المريخ  7 مباريات في فترة قصيرة 20 يوما فقط في إصابة اللاعبين بالارهاق حيث كان يحتاج المريخ إلي نقطة واحدة فقط أمام الهلال في ختام مبارياته بدوري النخبة الا أن فريق الهلال حول الأمر لصالحه بتحقيق الفوز والتتويج بالدوري .

ومن المقرر أن يعود الكابتن شوقي غريب اليوم إلي القاهرة بعد إنتهاء منافسات دوري النخبة السوداني وإعلان النادي السوداني موقفه من مباراة الكأس رسميا.

المريخ يعتذر عن نهائي الكأس ويؤكد التزامه بالبيان المشترك

وكان نادي المريخ أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم، اعتذر فيه عن خوض مباراة نهائي كأس السودان، موضحًا فيه الأسباب التي دفعت النادي لاتخاذ القرار.

وقد أرفق النادي ضمن الخطاب نسخة من البيان المشترك الذي صدر سابقًا بالتنسيق مع نادي الهلال، والذي أعلنا فيه سويًا الاعتذار عن المشاركة في النهائي.

وأكد المريخ تمسكه بالموقف المتفق عليه مع نادي الهلال، والتزامه الأدبي والأخلاقي بما ورد في البيان المشترك، انطلاقًا من مسؤولية النادي تجاه جماهيره والرياضة السودانية.

السفير هانى صلاح سفير الكابتن شوقي غريب على جعفر

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