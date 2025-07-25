دعاء جميل للمسلم يوم الجمعة.. يريح القلب ويهدأ النفس والبال

يستحب أن نردد في هذا اليوم المبارك دعاء جميل للمسلم يوم الجمعة حيث أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها دعاء العبد المسلم إلا استجاب الله له دعائه وحقق له مراده.

دعاء جميل للمسلم يوم الجمعة

ويستحب أن نقول في دعاء جميل للمسلم يوم الجمعة هذه الكلمات الجميلة والتي منها ما يلي:

اللهم يا من كرمه لا يحد ، وقضاؤه لا يرد ، وصفاته (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) ، أسألك أن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله ، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ، وصلِّ الله على سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهمَّ لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرَّجته، ولا كرباً إلا نفثته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا عدواً للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا طاغيةً إلا قصمته، ولا عسيراً إلا يسَّرته، ولا باطلاً إلا دحرته، ولا داعياً إلى هُداك إلا سددته وأعنته، ولا محتسباً إلا وفَّقته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها، ويسَّرتها لنا يا أرحم الراحمين .

يا نورَ الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبرَ الليل والنهار، يا ملكُ يا عزيز يا قهار، يا رحيم يا ودود يا غفار. يا علاّم الغيوب، يا مقلبَ القلوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب. نَسْأَلُكَ مِـنْ خيرك، ونستزيدك من فضلك، ونحتمي بك من شر خلقك ، لا إله إلاَّ أنْتَ .

يا رب، برحمتك وعافيتك نحن في بحبوحة من العيش، فارحم ضعفنا، واستجِب دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستُر عيوبنا. توكلنا عليك، فأنت نعم المتوكَّل عليه، توكلنا عليك، فأنت رب العالمين.

اللهم احفظنا مما تخفيه المقادير ، والطف بنا يا عزيز يا قدير ، اللهم لا نظلم وأنت حسبنا ، ولن يصيبنا مكروه وأنت ربنا ، فاشرح صدورنا ، ويسر أمورنا ، واشفنا وعافنا واصرف البلاء عنا يا رب العالمين.

اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ ، المنصورِ المُؤَيَّدِ ، المختار المُمَجَّدِ ، شفيعِ الأمةِ ، كاشِـفِ الغُمَّةِ ، مُجْلي الظُّلْمَةِ ،وعلى آلهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ تسليماً.

دعاء يوم الجمعة

اللهم بارك لنا في أسماعـنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجـنا، وذرياتنا، وتُبْ علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك يُسْرًا ليس بعده عسر، وغنًى ليس بعده فقر، وأمنًا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء يا رب العالمين.

اللهم أَحْيِنَا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفَّنا مسلمين تائبين ولا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يـزول ويبقى ببقاء مُلكك يا أرحم الراحمين.

اللهم بحق علمك الغيب، وقدرتك على الخلق؛ أَحْيِنَا ما علمت الحياة خيرًا لنا، وتوفَّنا ما علمت الوفاة خيرًا لنا يا رب العالمين.

