شوبير يوجه رسالة لـ الحارس محمد ابو النجا.. تفاصيل

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة خاصة لـ الحارس محمد ابو النجا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"كل الدعوات بالشفاء للحارس محمد ابوالنجا الشهير ببونجا حارس مرمى وادي دجله الذي يرقد في حاله صعبه في احد مستشفيات القاهره وكل الشكر للمهندس ماجد سامى ونادي وادى دجله علي الرعايه الكامله له وأتمني ان يكون هناك تأمين طبي كامل لكل اللاعبين في مصر".

قام لاعبي فريقي الزمالك ووادي دجلة بالتضامن مع محمد أبوالنجا حارس مرمى وادي دجلة الشهير بـ بونجا، الذي تدهورت حالته مجددا، ودخل في غيوبة كبدية واستمر فقدانه للوعي.

وقام لاعبي الفريقين برفع قميص حارس دجلة بونجا الذي يحمل الرقم 16، قبل انطلاق المباراة الودية بين الفريقين.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية وادي دجلة، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، هاني ياسر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي.

وتم الاتفاق بين الفريقين على أن تكون مدة كل شوط 60 دقيقة، لمنح فرصة لجميع اللاعبين للمشاركة لفترة أطول في اللقاء.