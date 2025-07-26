الثانية على الجمهورية بالأزهر : كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي

عبرت الطالبة حبيبة حسين محمد عيد، من محافظة القاهرة، عن سعادتها الكبيرة بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية، بعد تحقيقها مجموع 582 درجة بنسبة 98.6%، مؤكدة أن لحظة معرفتها بالنتيجة كانت مفاجأة لا تُنسى.

وقالت حبيبة فى تصريح خاص لصدى البلد، "لقيت صحابي بيتصلوا بيا كتير، وكنت مش فاهمة ليه، لحد ما عرفت إنهم بيباركولي على النتيجة، وإني التانية على الجمهورية، ماما كانت فرحانة جدًا، وكلنا بكينا من الفرحة."

وأضافت: "كنت متوقعة أطلع من الأوائل، ومتوقعة إني مش هنقص درجات كتير، بس الحمد لله النتيجة فاقت توقعي."

وأشارت الى انها لم تلتزم بعدد ساعات محددة، لكنها كانت تحرص على قراءة ورد يومي من القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها ختمت القرآن الكريم في الصف الثالث الإعدادي، وكانت تراجعه بانتظام.

وتابعت: "كنت بذاكر مادة شرعية مع مادة عربية، وكنت بحب الإنجليزي جدًا، لكن التاريخ والجغرافيا كانوا أصعب شوية بالنسبة لي، ومع ذلك عدّيتهم الحمد لله."

وأشارت الى أن التوحيد والحديث كانا من أسهل المواد، مشيدة بمستوى المواد الشرعية والعربية هذا العام، ووصفتها بأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط وأكثر وضوحًا.