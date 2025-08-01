أليجري يشيد بجولة ميلان الودية: أداء متوازن وتحضيرات واعدة للموسم الجديد

أعرب ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، عن رضاه الكامل عن أداء الفريق خلال جولته الودية التحضيرية للموسم الكروي المقبل، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مستويات طيبة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، ما يعكس جاهزية جيدة للمرحلة القادمة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، قال أليجري: "لقد خضنا ثلاثة أسابيع من العمل الجيد، وكانت الجولة مميزة من حيث الأداء والتنظيم، وحققنا خلالها استفادة فنية ومعنوية كبيرة". وأضاف: "خضنا ثلاث مباريات ودية قدمنا خلالها أداءً مقبولًا، وكان مستوى التدريب والتفاعل بين اللاعبين مشجعًا للغاية".

وتابع المدرب المخضرم: "سنستأنف التدريبات يوم الثلاثاء المقبل، وسنضع في اعتبارنا أن الموسم بات على الأبواب، ومن تلك اللحظة سيتغير كل شيء، حيث نبدأ العمل وفقًا لحسابات أكثر دقة وتركيزًا".

وشدد أليجري على أهمية التوازن النفسي والذهني في التعامل مع مجريات الموسم، قائلاً: "علينا أن نعمل بهدوء وتوازن دون انفعال أو حماس زائد عندما تسير الأمور بشكل جيد، لأننا بالتأكيد سنواجه لحظات صعبة خلال الموسم".

وأضاف: "النجاح في موسم طويل يتطلب قدرة على إدارة الأوقات الصعبة بنفس الكفاءة التي نُدير بها لحظات التألق، والموسم بأكمله يجب أن يُعامل كرحلة بحرية من 38 محطة، علينا أن نحافظ خلالها على ثبات الأداء وخطواتنا نحو تحقيق الأهداف المرجوة".

ويُذكر أن أليجري عاد لتولي تدريب الروسونيري في مايو الماضي، بعد أكثر من 11 عامًا على رحيله عن الفريق، حيث وقع عقدًا يمتد لعامين مع خيار التمديد لموسم ثالث، في خطوة تهدف لإعادة الاستقرار الفني للنادي اللومباردي واستثمار خبرته الطويلة في الملاعب الإيطالية.