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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قمة "ستارت" تناقش فرص التدريب المتاحة لطلاب الجامعات لدى الشركات

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
عبد الوكيل ابوالقاسم

عقدت الجلسة النقاشية الأولي ضمن فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025، التي تتم بالشراكة والتعاون مع عدد من البنوك والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، تحت عنوان “التدريب من أجل التوظيف.. استثمار الفرصة وبناء المسار المهني”.

وشهدت الجلسة مشاركة  عدد من المتخصصين من بينهم مدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، وإسلام محمد مسئول الاستثمار في شركة أروقة، وحلمي محمود مدير اكتساب المواهب بشركة العربي،  ومراد عباس مدير التنمية والتعليم بشركة حسن علام، ونورهان خاطر خبيرة تنمية المواهب والتعلم،  وأحمد بيومي، مدير عام بشركة الوادي جروب .

وناقشت الجلسة فرص التدريب المتاحة لدى الشركات وكيفية الالتحاق بفرصة تدريبية جيدة.

وقال مدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي إن الشباب قوة وطاقة كبيرة،  وشباب الجامعات الآن هم أصحاب الوظائف المستقبلية، مشدداً على أن منظومة التوظيف والتدريب في مصر ودول العالم تبدأ من اهتمام الشخص نفسه،  وهناك عدة عناصر يجب أن تتوفر  منها الاحتياج، المهارات، والسمات الشخصية، الفرص المتاحة، والتي تعتمد على حركة سوق العمل،بالإضافة إلى ظروف العمل اللائقة.

من جانبه قال مراد عباس مدير التنمية والتعليم بشركة حسن علام إنه يجب متابعة فرص العمل الموجودة، مشدداً على أهمية وجود سيرة ذاتية جيدة للمتدرب حتي يحصل على فرصة جيدة، ويؤهل نفسه جيداً أثناء الدراسة والتدريب الصيفي ويتعلم مهارات التواصل والمحافظة على استمرارية هذا التواصل ومهارة تحفيز المدرب على استخراج المعلومات لتحقيق اقصى استفادة.

وأكدت نورهان خاطر خبيرة تنمية المواهب والتعلم ضرورة وجود حلقة وصل بين المتدرب والشركات المتاح بها فرص التدريب وتعزيز جاهزية المتدرب من خلال تصميمه على الحصول على فرصة التدريب، ويجب أن يتعلم المتدرب أن يخلق followup جيد، وأن يستغل التقدم التكنولوجى والـ Ai والمستحدثات التكنولوجية التى تحتاج إليها الشركات ويبدع فيها الشباب.

وأضاف المهندس اسلام محمد مسئول الاستثمار في شركة أروقة أن الشركة تعمل فى الاستثمار فى فريق العمل من حيث التعليم والمهارات والتواصل ورفع مستوى softskills الخاصة بالعاملين.

وشدد على  أن تكلفة تعيين موظفين جدد بتكون أعلى بكثير جدا من رفع كفاءة الفريق الموجود عن طريق التدريب وأن معظم الشركات توفر  15% من الميزانية للاستثمار فى البشر ويتم الاستثمار فى شركات فى أكثر من دولة ويتم توفير تدريبات ملائمة.

وأضاف المهندس حلمى محمود مدير اكتساب المواهب بشركة العربي أن أهم شيء أن يعرف المتدرب ماذا يريد  فى تلك المرحلة، ويركز على نقاط القوة الخاصة به، كما أنه من المهم جدا أن يكون لكل متدرب بروفيل على تطبيق linkedin لتوفير فرص عمل وتدريب وتوظيف.

وتهدف قمة " ستارت" لتوفير فرص تدريبية في الشركات INTERNSHIP، وإطلاق منصة ستارت التي ستكون المنصة الإلكترونية لمشروع الجامعات خلال الفترة المقبلة لتسهيل التواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ برامج تدريبية أون لاين.

ويشارك في الفعالية حوالي 100 شركة وبنك ومنظمات المجتمع المدني وشركات ناشئة.

وتم فتح باب الاشتراك في الفعالية وتم تسجيل عدد 12,400طالب وطالبة.

وتتضمن الفعالية إقامة (10) ورش تدريبية للطلاب علي مهارات سوق العمل وكتابة السيرة الذاتية ومهارات وتطوير الذات والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

كما ستشهد مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية مع رواد أعمال وأصحاب تجارب نجاح في المجالات المختلفة، فضلا عن جلسة بعنوان دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل.

كما تم دعوة عدد" 100" متحدث من مجالات متنوعة لمنح الطلاب المشاركين خبرات وتجارب مهمة في مرحلة الاستعداد لدخول سوق العمل.

وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات البنوك استثمار الفرصة وبناء المسار المهني العربي

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