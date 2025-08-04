روان أبو العينين: الشعب يشارك بوعي ومسؤولية في انتخابات الشيوخ

قالت الإعلامية روان أبو العينين، إن المصريين يخوضون استحقاقًا دستوريًا مهمًا بإقبالهم على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تُجرى بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء، الرابع والخامس من أغسطس، تأكيدًا لدورهم الوطني في المشاركة في صنع القرار.

وأضافت روان أبو العينين، خلال تغطية خاصة تقدمها قناة "صدى البلد" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية بشفافية تامة، في مشهد يعكس وعي الشعب المصري ومسؤوليته تجاه استحقاقاته الدستورية.

وأوضحت أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ نحو 68 مليون مواطن، يدلون بأصواتهم في 8825 لجنة فرعية منتشرة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل يشارك فيه 10 آلاف و600 قاضٍ، مشيرة إلى أن الانتخابات تُجرى على 200 مقعد بالانتخاب، بواقع 100 بنظام الفردي موزعين على 27 دائرة، و100 بنظام القائمة المغلقة موزعين على 4 دوائر.

وأكدت أن رئيس الجمهورية يعين 100 عضو إضافي، ليكتمل تشكيل مجلس الشيوخ بـ300 عضو، وفق ما ينص عليه القانون. كما لفتت إلى أن القوائم الانتخابية تضم دائرتين بواقع 13 مقعدًا، ودائرتين بواقع 37 مقعدًا، مع التزام قانوني واضح بتمثيل المرأة بحد أدنى 3 سيدات في قوائم الـ13، و7 سيدات في قوائم الـ37.

وأشارت الإعلامية إلى أن المصريين في الخارج أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات يومي 1 و2 أغسطس من خلال المقرات الدبلوماسية، على أن تُعلن نتائج الجولة الأولى يوم 12 أغسطس.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنه في حال اللجوء إلى جولة الإعادة، فستُجرى للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر 2025، لافتة إلى أن السباق الانتخابي يشهد مشاركة قوية من كيانات سياسية كبرى، أبرزها "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم أحزابًا منها "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة الوطن".