مدحت وهبة: إطلاق أول ليسانس متخصص في علم نفس الإدمان بالتعاون مع جامعة بنها

أعلن مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إطلاق أول برنامج ليسانس متخصص في علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية، بالتعاون مع جامعة بنها، مشيرا إلى أن البرنامج الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في إطار أهمية البحث العلمي في دعم البرامج العلاجية والوقائية التي ينفذها الصندوق، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتقديم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان، فضلًا عن العمل في البرامج الوقائية، موضحا أنه تم إعداد المناهج العلمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يتماشى مع التطورات السريعة التي تطرأ على قضية تعاطي المخدرات.

وذكر أن من أبرز مميزات البرنامج توفير تدريبات عملية للدارسين داخل مراكز «العزيمة» التابعة للصندوق، والتي تبلغ 34 مركزًا علاجيًا موزعة على 19 محافظة، لافتا إلى أنه سيتم إكساب الطلاب المهارات العملية والتطبيقية التي تؤهلهم لسوق العمل، كما سيتم منح الخريجين أولوية الانضمام للعمل في هذه المراكز، مما يعزز التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق الميداني.

وأكد أن التجربة المصرية في مكافحة الإدمان، سواء في مجال العلاج أو التأهيل أو الوقاية، أصبحت نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى الإشادة الدولية التي تلقتها مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الذي عُقد في فيينا بمشاركة أكثر من 140 دولة، منوها إلى أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي شارك فيها اللاعب العالمي محمد صلاح، حققت تأثيرًا واسعًا وملموسًا في توعية الشباب.