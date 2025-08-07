قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس |توضيح عاجل من التعليم
«فقاسة البيض»| مشروع مُربح من غرفة منزلك ويُزيد الثروة الداجنة.. السر في هذا الجهاز |شاهد
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدحت وهبة: إطلاق أول ليسانس متخصص في علم نفس الإدمان بالتعاون مع جامعة بنها

الإدمان
الإدمان
البهى عمرو

أعلن مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إطلاق أول برنامج ليسانس متخصص في علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية، بالتعاون مع جامعة بنها، مشيرا إلى أن البرنامج الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في إطار أهمية البحث العلمي في دعم البرامج العلاجية والوقائية التي ينفذها الصندوق، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتقديم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان، فضلًا عن العمل في البرامج الوقائية، موضحا أنه تم إعداد المناهج العلمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يتماشى مع التطورات السريعة التي تطرأ على قضية تعاطي المخدرات.

وذكر أن من أبرز مميزات البرنامج توفير تدريبات عملية للدارسين داخل مراكز «العزيمة» التابعة للصندوق، والتي تبلغ 34 مركزًا علاجيًا موزعة على 19 محافظة، لافتا إلى أنه سيتم إكساب الطلاب المهارات العملية والتطبيقية التي تؤهلهم لسوق العمل، كما سيتم منح الخريجين أولوية الانضمام للعمل في هذه المراكز، مما يعزز التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق الميداني.

وأكد أن التجربة المصرية في مكافحة الإدمان، سواء في مجال العلاج أو التأهيل أو الوقاية، أصبحت نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى الإشادة الدولية التي تلقتها مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة الذي عُقد في فيينا بمشاركة أكثر من 140 دولة، منوها إلى أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي شارك فيها اللاعب العالمي محمد صلاح، حققت تأثيرًا واسعًا وملموسًا في توعية الشباب.

مدحت وهبة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الإدمان التعاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول

تعاون بين الريف المصرى والبحوث الزراعية لإنتاج تقاوى هجين الخيار "حورس"

تعاون مصري ألماني

الزراعة: تعاون مصري ألماني في مجال صادرات المنتجات العضوية

لجنة النقل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية

اتحاد الغرف السياحية يبحث تطوير مركز تدريب السائقين بمدينة ١٥ مايو

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد