إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو.. إنهاء الإجراءات من قسم شرطة مصر الجديدة
الابتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان سيد صادق قبل رحيله.. صور
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
توك شو

متخصص عسكري: نتنياهو يعمل على إبعاد نفسه عن المساءلة

نتنياهو
نتنياهو
عبد الخالق صلاح

وصف الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، قرار الحكومة الإسرائيلية بالسعي للسيطرة الكاملة على قطاع غزة بأنه "خطوة خطيرة ومسؤولة".

 وأكد نعبد المحسن، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، أن الأهداف المعلنة للقرار غير قابلة للتحقق عمليًا، وأن الدافع الحقيقي وراءه هو خدمة المصالح السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح عبد المحسن  أن هذا القرار يأتي من "حكومة يمينية هي الأكثر تشددًا وتطرفًا في تاريخ إسرائيل"، والتي اعتادت اتخاذ قرارات "مفاجئة وعشوائية وغير مسؤولة".

 وأشار عبد المحسن إلى أن القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) لا يهدف فقط إلى احتلال القطاع، بل يسعى إلى إعادة تشكيل واقعه الديموغرافي والجغرافي.

ولفت  عبد المحسن، إلى أن القرار جاء بعد اجتماع عاصف للكابينت استمر 10 ساعات، شهد جدلًا حادًا بين المستوى السياسي من جهة، والمستويين الأمني والعسكري من جهة أخرى. وأكد أن وجهة النظر السياسية، التي تحركها "مصالح شخصية"، هي التي انتصرت في النهاية.

واختتم عبد المحسن تحليله بالتحذير من أن هذه الخطوة، التي تتم بغطاء "ضوء أخضر أمريكي"، هي جزء من مخطط أوسع يهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية"، ويتضمن ممارسات خطيرة تصل إلى "التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية"، مؤكدًا أن إسرائيل لم تعد تكترث بردود الفعل الدولية أو التهديدات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ماضية في تنفيذ مخططها.

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

انغام

بخير وبتتعافى.. محمود سعد يطمئن محبي أنغام على صحتها

أحمد خالد صالح ومريم الجندي من حكاية فلاش باك

نهاية الحلقة الأولى من "فلاش باك".. هل مريم ما زالت حية؟

نجل الفنان القدير الراحل سيد صادق

الحزن يسيطر على نجل سيد صادق في عزاء الفنان .. صور

بالصور

هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

بالبوركيني.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

المجموعة السابعة|مصر تحسم الصدارة على حساب اليابان والبحرين تحقق فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية في مونديال اليد

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

