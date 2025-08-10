قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

كأس الكونفدرالية الإفريقية.. دعم مالي لكل فريق مشارك| ما السبب؟

أمينة الدسوقي

أسفرت قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت في العاصمة التنزانية دار السلام، عن مواجهات قوية للفرق العربية، وسط مشاركة 58 فريقا في البطولة، مع إعفاء 6 أندية من خوض الدور التمهيدي الأول بناءً على تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

مواجهات عربية مرتقبة

وحمل فريق نهضة بركان المغربي لقب النسخة الماضية بعد فوزه في النهائي على سيمبا التنزاني، فيما يسعى ممثلو العرب هذا الموسم لتكرار أو خطف اللقب.

طريق الزمالك والمصري

أوقعت القرعة نادي الزمالك المصري في مواجهة الفائز من لقاء الدور التمهيدي الأول بين الزمالة السوداني وديكيداها الصومالي.

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب بين الزمالة وديكيداها خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، على أن تلعب مباراة العودة بين 26 و28 من الشهر نفسه. 

وسيواجه الزمالك المتأهل في دور الـ32 ذهابا أحد أيام 17 إلى 19 أكتوبر، وإيابا في القاهرة بين 24 و26 من الشهر ذاته.

أما المصري البورسعيدي فسيلتقي الفائز من مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبي مع المتأهل من الجولة الحاسمة للدوري الليبي المقامة حاليًا في إيطاليا.

مواجهات الأندية العربية الأخرى

شباب بلوزداد الجزائري أمام الفائز من بانتال السيراليوني وحافيا الغيني.

اتحاد الجزائر ضد الفائز من جينيراسيون فوت السنغالي وأمادو ديالو الإيفواري.

الوداد المغربي يواجه الفائز من أشانتي كوتوكو الغاني وكوارا يونايتد النيجيري.

أولمبيك آسفي المغربي يلتقي في الدور التمهيدي الأول مع نجيليك النيجري، والفائز منهما يواجه المتأهل من الملعب التونسي أو اسنيم الموريتاني.

النجم الساحلي التونسي يواجه الأهلي مدني السوداني، والفائز يلتقي المتأهل من إن أي سي الأوغندي ونيروبي يونايتد الكيني.

مواعيد البطولة

ينطلق الدور التمهيدي الأول بين 19 و21 سبتمبر (ذهابا) و26 و28 من الشهر نفسه (إيابا)، فيما يقام الدور التمهيدي الثاني بين 17 و19 أكتوبر (ذهابا) و24 و26 أكتوبر (إيابا).

الأندية المعفاة من الدور التمهيدي الأول

أعفى "كاف" أندية الزمالك والمصري البورسعيدي (مصر)، الوداد (المغرب)، اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد (الجزائر)، وستيلينبوش (جنوب إفريقيا) من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، استنادًا إلى التصنيف القاري.

دعم مالي من الكاف

قرر الاتحاد الإفريقي منح كل فريق مشارك مبلغ 100 ألف دولار للمساهمة في تغطية التكاليف وتخفيف الأعباء المادية عن الأندية.

