نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
رياضة

كاراجر ينتقد مسار تشيلسي رغم التتويج بلقب كأس العالم للأندية

إسلام مقلد

أبدى جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق والمحلل الرياضي الحالي، تشككه في المسار الذي يسلكه نادي تشيلسي تحت قيادة المالك الأمريكي تود بويلي والمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، رغم التتويج بلقب كأس العالم للأندية والإنفاق السخي في سوق الانتقالات الصيفية.

وفي تصريحاته خلال ظهوره ببرنامج "ذا أوفرلاب"، أكد كاراجر أن تشيلسي لا يزال بعيدًا عن المنافسة الجدية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من استثمار أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف. وقال: "عندما أنظر إلى تشيلسي، أفكر في فوزهم بكأس العالم للأندية – الجميع كان يطمح في هذا اللقب، سواء ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، وكل الفرق الكبرى".

ورأى أن اللقب يمثل أهمية خاصة في بناء العلاقة بين المدرب ماريسكا والجماهير، وهي علاقة لم تتشكل في الموسم الماضي، مضيفًا: "أعتقد أن هذا التتويج قد يساعد على تعزيز تلك العلاقة، لكنه لا يغطي على المشاكل الفنية العميقة".

ورغم الاعتراف بأهمية البطولة، إلا أن كاراجر عبّر عن تحفظه تجاه سياسة تشيلسي في التعاقدات، مشيرًا إلى أن التغييرات المتكررة في التشكيل لا تعني بالضرورة تحسينًا في الأداء: "كل مرة يتعاقد فيها تشيلسي مع لاعبين، لا أشعر بأي فارق حقيقي. كول بالمر كان رائعًا، نعم، لكنه استثناء. الأجنحة كلها تبدو متشابهة، مثال ذلك التعاقد مع جيمي جيتينز بعد رحيل نوني مادويكي – أين التطور؟ أرى نفس التكرار في مراكز متعددة".

كما انتقد كاراجر اعتماد النادي على صفقات اللاعبين الشباب بعقود طويلة الأجل، واصفًا هذه السياسة بـ"السيف ذي الحدين"، حيث قال: "كول بالمر قد يصبح لاعبًا من طراز ستيفن جيرارد، لكنه قد يجد نفسه في فريق لا يرقى لطموحاته، ما قد يدفعه للإحباط، خاصة إذا شعر بأنه يتفوق على زملائه ولا يستطيع الرحيل بسبب ارتباطه بعقد طويل".

