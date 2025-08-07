كاراجر ينتقد مسار تشيلسي رغم التتويج بلقب كأس العالم للأندية

أبدى جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق والمحلل الرياضي الحالي، تشككه في المسار الذي يسلكه نادي تشيلسي تحت قيادة المالك الأمريكي تود بويلي والمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، رغم التتويج بلقب كأس العالم للأندية والإنفاق السخي في سوق الانتقالات الصيفية.

وفي تصريحاته خلال ظهوره ببرنامج "ذا أوفرلاب"، أكد كاراجر أن تشيلسي لا يزال بعيدًا عن المنافسة الجدية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من استثمار أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف. وقال: "عندما أنظر إلى تشيلسي، أفكر في فوزهم بكأس العالم للأندية – الجميع كان يطمح في هذا اللقب، سواء ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، وكل الفرق الكبرى".

ورأى أن اللقب يمثل أهمية خاصة في بناء العلاقة بين المدرب ماريسكا والجماهير، وهي علاقة لم تتشكل في الموسم الماضي، مضيفًا: "أعتقد أن هذا التتويج قد يساعد على تعزيز تلك العلاقة، لكنه لا يغطي على المشاكل الفنية العميقة".

ورغم الاعتراف بأهمية البطولة، إلا أن كاراجر عبّر عن تحفظه تجاه سياسة تشيلسي في التعاقدات، مشيرًا إلى أن التغييرات المتكررة في التشكيل لا تعني بالضرورة تحسينًا في الأداء: "كل مرة يتعاقد فيها تشيلسي مع لاعبين، لا أشعر بأي فارق حقيقي. كول بالمر كان رائعًا، نعم، لكنه استثناء. الأجنحة كلها تبدو متشابهة، مثال ذلك التعاقد مع جيمي جيتينز بعد رحيل نوني مادويكي – أين التطور؟ أرى نفس التكرار في مراكز متعددة".

كما انتقد كاراجر اعتماد النادي على صفقات اللاعبين الشباب بعقود طويلة الأجل، واصفًا هذه السياسة بـ"السيف ذي الحدين"، حيث قال: "كول بالمر قد يصبح لاعبًا من طراز ستيفن جيرارد، لكنه قد يجد نفسه في فريق لا يرقى لطموحاته، ما قد يدفعه للإحباط، خاصة إذا شعر بأنه يتفوق على زملائه ولا يستطيع الرحيل بسبب ارتباطه بعقد طويل".