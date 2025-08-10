محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مجهودات مديرية العمل والخطط الجارية وأعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمناطق العمل ومقار التدريب المهني لتحسين بيئة العمل.

وأكد المحافظ أنه تم إنشاء مقر جديد لمكتب عمل أبو النمرس داخل مجلس مدينة أبو النمرس بالإضافة إلى أنه جارٍ رفع كفاءة البنية التحتية لمنطقة عمل الشمال، ومنطقة عمل الغرب، ومنطقة عمل الوسط، إلى جانب رفع كفاءة مركز التدريب المهني ببولاق الدكرور.

لافتا إلى أنه جارٍ الانتهاء من الاستعدادات لافتتاح مكتب عمل منشأة القناطر والذي يتضمن داخله وحدة تدريب مهني ويخدم ٢٢ قرية.

وشدد المحافظ على أهمية دعم البنية التحتية لمكاتب العمل والتدريب المهني باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بسوق العمل في المحافظة مؤكدًا أن تطوير تلك المقار يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة ملائمة للعاملين والباحثين عن العمل بما يواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ أنه في مجال التفتيش العمالي فقد قامت مديرية العمل بالتفتيش على ٣٦٢ منشأة يعمل بها ١٠٤٬٩٨٠ عاملًا وأسفر ذلك عن تحرير ٤٩ محضرًا للسلامة، ومنح ٣٦٠ منشأة مهلة لتصحيح الأوضاع وإحالة ٣٢ حالة إلى النيابة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم.

كما تم التفتيش على ٣٤٠ منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية (يعمل بها أقل من ٥٠ عاملًا للمنشأة الواحدة)، بإجمالي ٥٦٩١ عاملًا وأسفر ذلك عن تحرير ١٦٠ محضرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات ضمن جهود المحافظة في التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار المحافظ إلى قيام المديرية بصرف منح لعدد ٣٦٨ مستفيدًا بإجمالي ٤ ملايين و٩٣١ ألف جنيه خلال الشهر الماضي .

وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل ودعمها للشباب والعمل على الحد من مشكلة البطالة من خلال عدة محاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات لنشر ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة أنه تم تنفيذ ٥٠ ندوة خلال الشهر في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق ودورات في الخياطة والتفصيل والدهانات والستائر، استفاد منها ٢٧١ عاملًا بالإضافة إلى استخراج ٢٤٬٨١٥ شهادة قياس مستوى مهارة وبطاقة مزاولة مهنة .