يفتح أسواق جديدة للتصدير.. الزراعة تجدد اعتماد معمل الرقابة على الإنتاج الداجني

أعلنت وزارة الزراعة، عن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع كفاءة المعامل التابعة للمراكز البحثية لوزارة الزراعة.

وجاء هذا التجديد بعد مراجعة شاملة للعمليات والإجراءات المتبعة في المعمل، بمتابعة مستمره من د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، وقد سبق و حصل المعمل على اعتماده الاول من " الإيجاك " عام 2005 في 38 اختبارًا مختلفًا، و هذا الإنجاز يبرهن على استمرارية الكفاءة الفنية والمهنية للمعمل، وقدرته على مواكبة أحدث التطورات في مجال الرقابة على الإنتاج الداجني.



وقالت د سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن هذا التجديد يمثل إضافة نوعية لمكانة المعهد ودوره الحيوي في حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر في خطوة تؤكد على التزام معهد بحوث الصحة الحيوانية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكدت «عيد»، أن الاعتماد من هيئة دولية مرموقة مثل "إيجاك" يمنح ثقة أكبر في النتائج الصادرة عن المعمل، ويؤكد على دقة وكفاءة الفحوصات التي تُجرى لضمان سلامة الإنتاج الداجني المصري.

وأضافت مدير معهد صحة الحيوان، أن المعمل يعمل باستمرار على تطوير قدراته وتوسيع نطاق الاختبارات المعتمدة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضحت «عيد» ان اعتماد المعمل المرجعي للدواجن يعطي ثقة محلية ودولية في نتائج التحاليل والفحص ويجعل نتائج المعمل مقبولة في التجارة الدولية (تصدير واستيراد الدواجن ومنتجاتها) مشيرة إلي إنه يضمن أن الرقابة على صحة وإنتاج الدواجن تتم وفق أسس علمية دقيقة ويعزز سمعة مصر في المجال البيطري والرقابة الغذائية.



وأشارت مدير معهد صحة الحيوان ، الي ان الاعتماد سينعكس مباشرة على صناعة الدواجن المصرية وفرضها التصديرية، لأنه يوفر شهادة موثوقة للفحوص والتحاليل المطلوبة من الدول المستوردة و يزيد فرص فتح أسواق جديدة لأن أغلب الدول لا تقبل منتجات إلا من معامل معتمدة دولياً، كما ان هذا الاعتماد سيقلل من زمن وإجراءات الفحص عند التصدير، لأن النتائج تصبح معترفًا بها مباشرة ويدعم سمعة مصر كمصدر آمن لمنتجات الدواجن، ما يرفع الطلب الخارجي للمنتجات المصرية ذات الصلة بالمعمل.