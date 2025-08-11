قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
نتنياهو يبلغ ترامب بخطط السيطرة على مدينة غزة والمخيمات
وزير الخارجية: مصر ترفض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتدعو أوروبا للتحرك
وزير المالية: حريصون على تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
مجدي عبدالغني يوجه رسائل نارية لمجلس الأهلي
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الرسمية
إيران ترحب بالسلام بين أذربيجان وأرمينيا وتؤكد رفضها لممر زنجزور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يفتح أسواق جديدة للتصدير.. الزراعة تجدد اعتماد معمل الرقابة على الإنتاج الداجني

الانتاج الداجني
الانتاج الداجني
شيماء مجدي

 أعلنت وزارة الزراعة، عن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع كفاءة المعامل التابعة للمراكز البحثية لوزارة الزراعة.
وجاء هذا التجديد بعد مراجعة شاملة للعمليات والإجراءات المتبعة في المعمل، بمتابعة مستمره من د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، وقد سبق و حصل المعمل على اعتماده الاول من " الإيجاك " عام 2005 في 38 اختبارًا مختلفًا، و هذا الإنجاز يبرهن على استمرارية الكفاءة الفنية والمهنية للمعمل، وقدرته على مواكبة أحدث التطورات في مجال الرقابة على الإنتاج الداجني.


وقالت د سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن هذا التجديد يمثل إضافة نوعية لمكانة المعهد ودوره الحيوي في حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر في خطوة تؤكد على التزام معهد بحوث الصحة الحيوانية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكدت «عيد»، أن الاعتماد من هيئة دولية مرموقة مثل "إيجاك" يمنح ثقة أكبر في النتائج الصادرة عن المعمل، ويؤكد على دقة وكفاءة الفحوصات التي تُجرى لضمان سلامة الإنتاج الداجني المصري.

وأضافت مدير معهد صحة الحيوان، أن المعمل يعمل باستمرار على تطوير قدراته وتوسيع نطاق الاختبارات المعتمدة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضحت «عيد» ان اعتماد المعمل المرجعي للدواجن يعطي ثقة محلية ودولية في نتائج التحاليل والفحص ويجعل نتائج المعمل مقبولة في التجارة الدولية (تصدير واستيراد الدواجن ومنتجاتها) مشيرة إلي إنه يضمن أن الرقابة على صحة وإنتاج الدواجن تتم وفق أسس علمية دقيقة  ويعزز سمعة مصر في المجال البيطري والرقابة الغذائية.


وأشارت مدير معهد صحة الحيوان ، الي ان الاعتماد سينعكس مباشرة على صناعة الدواجن المصرية وفرضها التصديرية، لأنه يوفر شهادة موثوقة للفحوص والتحاليل المطلوبة من الدول المستوردة و يزيد فرص فتح أسواق جديدة لأن أغلب الدول لا تقبل منتجات إلا من معامل معتمدة دولياً، كما ان هذا الاعتماد سيقلل من زمن وإجراءات الفحص عند التصدير، لأن النتائج تصبح معترفًا بها مباشرة ويدعم سمعة مصر كمصدر آمن لمنتجات الدواجن، ما يرفع الطلب الخارجي للمنتجات المصرية ذات الصلة بالمعمل.

الزراعة الإنتاج الداجني بحوث الصحة الحيوانية الصحة الحيوانية صحة الحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

موعد اجازة المولد النبوي

3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

وزارة العمل

1500 فرصة عمل في الأمن برواتب تصل لـ9000 جنيه.. التفاصيل الكاملة

موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات المتبقية لنهاية العام

موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

ترشيحاتنا

شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب

برلمانية: قرار احتلال غزة يخلق مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة

الرئيس السيسي

إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنير

السلع

تحسن الاقتصاد يفتح باب خفض الأسعار.. مطالب بآليات إلزامية للتجار

بالصور

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

أودي
أودي
أودي

بالبوركيني .. آيتن عامر بإطلالة صيفية | شاهد

ايتن عامر بالبوركيني
ايتن عامر بالبوركيني
ايتن عامر بالبوركيني

التهم المدربة.. اللحظات الأخيرة بين جيسيكا وحوت الأوركا

جيسيكا وحوت الاوركا
جيسيكا وحوت الاوركا
جيسيكا وحوت الاوركا

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم "ريكلام" بعد نصيحة سامح الصريطي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد