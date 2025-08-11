وزير الرياضة يشهد ختام الموسم الخامس لمهرجان "إبداع" لأعضاء مراكز الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل ختام الموسم الخامس لمهرجان "إبداع" لأعضاء مراكز الشباب، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى جانب نخبة من الفنانين والشخصيات العامة وأعضاء لجان التحكيم ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وقيادات الوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مهرجان "إبداع" أصبح منصة وطنية رائدة لاكتشاف وصقل المواهب الشابة، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المبدعين من مختلف المحافظات وتوفير كل السبل لتمكينهم من التعبير عن قدراتهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع، ويجسد رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم لإبراز إبداعاتهم.

وأوضح أن المهرجان يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتنمية المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأدبية والرياضية على مستوى مراكز الشباب بالمحافظات، بهدف تنمية الوعي الثقافي والفني، وإطلاق المهارات الإبداعية، وشغل أوقات الفراغ، وبناء جيل يدرك قيمة الفنون في نهضة الشعوب.

وشهد الموسم الخامس مشاركة أكثر من 500 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية، في 15 مجالاً إبداعياً، منها الموسيقى والغناء، العروض المسرحية، الفنون الشعبية، الدوري الثقافي، الفنون التشكيلية، الإنشاد الديني والترانيم، الموال الشعبي، الشعر، القصة القصيرة، الرواية، الألعاب الإلكترونية، المعلق الرياضي، الأفلام القصيرة، والمراسل التليفزيوني.

تضمن الحفل فقرات إنشاد وترانيم قدمها المنشد محمد ياسر والمرنم أمير عصام من إعداد الشيخ محمود التهامي، وعرض فيلم وثائقي عن المهرجان، وعرض مسرحي بعنوان "وشوش من نور" بمشاركة الفنان مفيد عاشور، وفقرة استعراضية بعنوان "وشوش من بلدنا" بمشاركة فرق الفنون الشعبية من بورسعيد وأسيوط، إلى جانب فقرة موسيقية بعنوان "1000 سنة سينما" للموسيقار عمر خيرت بمشاركة فرق من المنيا والإسكندرية والبحيرة، وفقرات غنائية للفائزين في مجالي الغناء الجماعي والفردي، وختاماً فقرة غنائية للفنان وائل الفشني.

واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزين وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، والتقاط الصور التذكارية، وتم تكريم اسم الراحل الفنان القدير لطفي لبيب، ومنح الإعلامي عمرو الليثي درع سفير مهرجان ابداع.

